Calcio serie B, Perugia - Reggina: la diretta della partita

Per il Perugia arriva il momento della verità. L'1-1 con il Frosinone, comunque buono per il valore dell'avversario, ha fatto sì che i biancorossi tornassero in zona playout e ora non potranno più rallentare il passo. Questa sera si gioca finalmente il recupero contro una Reggina piombata in una crisi che appare irreversibile (9 sconfitte nelle ultime 11 gare) e sulla quale incombe lo spettro di una penalizzazione, ma i biancorossi, pur non potendo permettersi di sottovalutare l'impegno, devono fare il possibile per tornare alla vittoria e rimettere dunque le cose a posto.

Biancorossi che si presentano all'appuntamento in grande condizione e con la rosa quasi al completo (mancano i soli Marco Olivieri e Cristian Dell'Orco), qualche problema in più per gli amaranto, alle prese con l'importante assenza di Niccolò Pierozzi, oltre a quella di Zan Mayer. Jeremy Menez, senza dubbio l'elemento più tecnicamente dotato, non è al meglio ma dovrebbe essere in grado di scendere in campo dal 1'.

Calcio di inizio alle ore 20:15 con diretta in tempo reale su Perugia Today.