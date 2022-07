Calcio serie B, il Perugia pronto a ripartire

Poco più di un mese dopo la sfortunata battaglia del Rigamonti il Perugia è pronto a riaccendere i motori. Le vacanze per i giocatori e lo staff tecnico sono veramente agli sgoccioli: la nuova stagione partirà ufficialmente domani con il raduno in mattinata presso la sede di Pian Di Massiano.

Diverse sono le novità rispetto alla passata stagione: in panchina, dopo l'improvviso e per certi versi inaspettato addio di Alvini, c'è l'esperto e navigato Fabrizio Castori, che cercherà di ripetere per quanto possibile le imprese passate (su tutte le promozioni nella massima serie con Carpi e Salernitana, non certo pronosticabili), accompagnato ovviamente dal suo gruppo di collaboratori. Tre i giocatori che non saranno presenti dato che per diversi motivi hanno fatto le valigie, oltre a coloro che sono rientrati alle società di appartenenza causa scadenza prestiti: Mirko Carretta, Andrea Fulignati e, ultimo della serie, Christian D'Urso. Presenti invece buona parte dei calciatori sotto contratto, compresi quelli che sono stati trasferiti a stagioni in corso presso altre società: la curiosità c'è soprattutto per Gianluca Di Chiara, che torna dopo l'esperienza a Reggio Calabria ma che in Umbria sarà sicuramente solo di passaggio in particolare perchè inviso a buona parte della tifoseria. Nel pomeriggio avremo qualche certezza in più al riguardo su quanto accadrà.

IL PROGRAMMA - La campanella suonerà dunque domani mattina alle ore 9:30, quando tutto il gruppo squadra verrà sottoposto a tamponi e test sierologici. Alle ore 18:30 invece si svolgerà il primo allenamento sul campo accessibile al pubblico.

Nei giorni successivi si andrà avanti con visite mediche e sedute atletiche, i cui orari verranno comunicati in seguito.

Infine l'8 luglio verrà stilata la lista dei convocati per il ritiro di Pieve di Cadore che si svolgerà dal 9 al 23 luglio.

LA LISTA COMPLETA DEI CONVOCATI PER IL RADUNO

Questi i giocatori che dovranno rispondere presente all'appello di domani mattina: Gabriele Angella, Samuele Angori, Salvatore Burrai, Leandro Chichizola, Marcos Curado, Cristian Dell’Orco, Gianluca Di Chiara, Giovanni Di Noia, Andrea Ghion, Christian Kouan, Francesco Lisi, Alberto Lunghi, Kevin Mabille, Kalifa Manneh, Ryder Matos, Federico Melchiorri, Marco Olivieri, Samuele Righetti, Aleandro Rosi, Simone Santoro, Filippo Sgarbi, Michele Vano.

A questi, precisa la società, verranno aggregati elementi della squadra primavera: Baldi, Bulgarelli, Cicioni, De Marco, Giunti, Grassi, Lendric, Lo Giudice, Moro, Seghetti, Silva, Sulejmani.