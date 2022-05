Calcio serie B, Perugia preoccupato per Santoro. 3-5-1-1, salgono le quotazioni

Meno due a Brescia - Perugia e i dubbi non si dipanano in casa biancorossa. L'allenamento di stamani, svoltosi a porte chiuse sul centrale del Paolo Rossi, non ha fatto chiarezza, e pertanto la disponibilità di alcuni giocatori verrà valutata soltanto a ridosso del fischio di inizio, fissato lo ricordiamo per le 18 di sabato prossimo. Tra questi c'è soprattutto Ryder Matos, che sta provando da alcuni giorni a lavorare con un tutore: le condizioni sembrano migliorare, ma appare difficile che il brasiliano possa essere impiegabile dal 1'. E' questa la spina maggiore che il tecnico Massimiliano Alvini è destinato a portarsi dietro, anche se non l'unica.

DIFESA RABBERCIATA? - La situazione non appare semplicissima per il reparto arretrato in particolare. Anche oggi hanno svolto differenziato i vari Cristian Dell'Orco, Marcos Curado, Aleandro Rosi e Francesco Lisi. Soltanto i primi due sembrano avere i maggiori margini di recupero, gli altri due andranno valutati ora per ora.

UN NUOVO INFORTUNIO - Le condizioni di Simone Santoro tengono tutti con il fiato sospeso. Il centrocampista, sempre più importante per il mister, si è fatto male in uno scontro di gioco ed ha lasciato il terreno di gioco visibilmente claudicante. Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, ma ad oggi una certa preoccupazione sussiste. Saranno decisive pertanto le prossime ore.

FORMAZIONE, CONFERME IN VISTA - Alvini dovrà impiegare giocoforza chi sta meglio ed ecco che le quotazioni per un 3-5-1-1 sono sempre più in salita. Davanti a Chichizola, dando per scontato il loro recupero, sono in predicato di giocare Sgarbi, Curado e Dell'Orco. A centrocampo toccherà a Falzerano e Beghetto esterni, Segre, Burrai e Kouan (favorito a questo punto su Santoro) centrali. Davanti D'Urso alle spalle di Olivieri o De Luca.

IL PROGRAMMA DELLA VIGILIA - Domani alle 11 sarà tempo di rifinitura, accessibile al pubblico. Alle ore 12:15 parlerà Alvini in conferenza stampa mentre per il primo pomeriggio è prevista la partenza per Brescia.