Calcio serie B, il Perugia prosegue l'operazione Brescia: preoccupa Matos

Il preliminare playoff si avvicina a grandi passi ed il Perugia, seppur con qualche piccolo intoppo, va avanti nella preparazione. L'ambiente attorno alla squadra inizia ad essere caldo, in tutti i sensi: sia sul piano meteorologico (la temperatura segnava a Pian Di Massiano oltre 20 gradi) che su quello della tifoseria, che si mobiliterà in massa per questo avvenimento. Con la speranza naturalmente che il verdetto che maturerà sabato prossimo al Rigamonti possa essere onesto e rispecchiante quanto avviene sul terreno di gioco, cosa che durante il campionato non è assolutamente avvenuta.

Il gruppo però naturalmente non vuole pensare a questo, bensì godersi al massimo questo palcoscenico, conquistato più che meritatamente (semmai ci fosse bisogno di ribadirlo) all'ultima giornata, oltre che ovviamente gettando in campo tutte le energie possibili per guadagnarsi la semifinale che si giocherà con gare di andata e ritorno.

GRANDE INTENSITA' - E' stata una seduta, quella di oggi pomeriggio, prettamente tecnico tattica, caratterizzata da un'intensità piuttosto alta, a tratti anche troppo. Non sono mancati gli scontri in partitella, alcuni anche pesanti, ma fortunatamente le conseguenze non si sono rivelate rilevanti. Segno di una voglia e di una concentrazione assolutamente presenti, che si spera possa tornare utile sabato.

CHI PREOCCUPA - Ci sono ancora delle situazioni da valutare, in particolare quella di Ryder Matos. Il brasiliano soffre ancora del colpo al braccio rimediato venerdì e che l'ha costretto al cambio e saranno decisive le prossime ore. Il rischio che salti il match del Rigamonti purtroppo ad oggi sussiste. Meno preoccupante quelle degli assenti Cristian Dell'Orco (che però si è visto nella parte finale dell'allenamento) e Marcos Curado, che alla fine dovrebbero farcela. Stesso discorso per coloro che hanno lavorato a parte, cioè Andrea Ghion, Francesco Lisi e Aleandro Rosi. Nuovamente in gruppo Filippo Sgarbi e Manuel De Luca.

FORMAZIONE ATIPICA - La situazione di incertezza, specie nel reparto avanzato, potrebbe indurre mister Alvini a giocare in modo diverso dal solito. Si va verso il 3-5-1-1, con D'Urso che girerebbe intorno l'unica punta di ruolo, che sarà una tra De Luca ed Olivieri. Del tutto da decifrare le scelte negli altri reparti.

LA GENTE CI CREDE - Nella giornata di oggi sono stati messi in vendita 1028 biglietti per i tifosi biancorossi, destinati al settore ospiti e sono andati esauriti nel giro di tre ore. Decisamente un buon segno.