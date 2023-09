Calcio serie C, Perugia - Pontedera: la diretta della partita

Il Perugia contro la Spal, potenzialmente una delle rivali più accreditate, ha stupito tutti per qualità di gioco, capacità di produrre occasioni, e tenuta fisica. Quello di serie C è un campionato che non conosce pause e propone per stasera il primo turno infrasettimanale della stagione. Al Curi arriva un Pontedera ferito dalla sconfitta interna contro il Cesena, che ha fatto lanciare al suo tecnico Massimiliano Canzi una sorta di grido d’allarme. Per i biancorossi sarà la prima vera prova di questa stagione e dovranno continuare a dimostrare che la strada imboccata è quella giusta. Seguite la diretta dell’incontro su Perugia Today a partire dalle ore 20:45.