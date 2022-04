Calcio serie B, Perugia - Pisa: la diretta della partita

Al Curi, in questa domenica della Palme, è tempo di big match. Il Perugia, a secco di vittorie dalla trasferta di Reggio Calabria, vuole contare sul supporto del pubblico di casa per cercare di riprendere la corsa verso i playoff. Non sarà facile per due motivi: il primo è l'indiscusso valore dell'avversario, che ha disputato un campionato di primissimo piano e che crede ancora nella serie A (così come i tifosi, che saranno presenti in massa, circa 1200 persone); il secondo il fatto di dover vincere pressochè obbligatoriamente visto ciò che ha fatto ieri il Frosinone con la Cremonese. Bisognerà essere bravi a resettare e a concentrarsi nel mettere in campo i propri punti di forza, come ha spesso ripetuto mister Alvini, fresco di rinnovo contrattuale. I nerazzurri non potranno contare sul centravanti nazionale under 21 Lucca, squalificato (ma che aveva comunque accusato un periodo di flessione), i biancorossi su Cristian D'Urso e solo in extremis si saprà se i vari Angella, Kouan e Dell'Orco saranno in condizione di giocare. Si gioca alle 18 e noi di Perugia Today seguiremo la partita in diretta.