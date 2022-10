Calcio serie B, Perugia - Pisa: la diretta della partita

La sosta per le nazionali è finalmente alle spalle e il campionato di serie B, anticipo di ieri a parte (il Cosenza ha battuto 3-1 un Como in piena crisi), è pronto a ripartire. Il calendario propone uno scontro tre due delle deluse di questo inizio di stagione, il Perugia, quart'ultimo in classifica con sette punti, e il Pisa, fanalino di coda con soli due. Entrambe le squadre non vogliono rinunciare alle proprie ambizioni ma devono svoltare in breve tempo e durante la sospensione hanno operato il cambio di allenatore: a dirigere la squadra biancorossa c'è Silvio Baldini, quella nerazzurra ha visto il ritorno di Luca D'Angelo. Il rilancio passa dunque da questa partita, che si preannuncia intensa e ricca di colpi di scena visti i credo tattici dei due tecnici.

Baldini avrà la rosa quasi al completo ad eccezione di Rosi e Matos, D'Angelo invece, alle prese con l'incognita nazionali, dovrà far fronte alle pesanti assenze di Ionita e soprattutto Torregrossa, il punto di riferimento avanzato dei toscani, seguiti malgrado la posizione in graduatoria non prevista da oltre 1100 tifosi.

