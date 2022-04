Perugia - Pisa 1-1 | Le voci dai protagonisti

Il Perugia non va oltre l'1-1 con il Pisa e le distanze dall'ottavo posto si allungano ulteriormente. La qualità della prestazione però non si può disconoscere e questo non può non dar fiducia per affrontare al meglio questo finale di campionato.

Ecco come il tecnico Massimiliano Alvini commenta il verdetto del Curi: "Credo che questa sia una partita un po' diversa dalle altre. Ho visto un bel Perugia che per quello che ha messo in campo poteva meritare anche una vittoria. Questo è il nostro difetto: in casa abbiamo fatto belle partite raccogliendo meno, ma se l'atteggiamento è questo devi dire solo bravo a questi ragazzi. Mi sono divertito a vedere la squadra al cospetto di un grandissimo avversario". Nella ripresa i Grifoni sono sembrati rianimati: "Abbiamo giocato un grande primo tempo andando immeritatamente in svantaggio, poi ho detto alla squadra di fare qualcosa di diverso e lì è stata straordinaria. Il cambio di Carretta ha dato sicuramente qualcosa in più". Buona la prestazione di Santoro malgrado l'errore sul gol: "Credo che Simone, che lo scorso anno faceva la C, abbia bisogno di un percorso di miglioramento. La sua posizione ha creato loro dei problemi essendosi trovato bene tra le loro linee. Il suo errore può averlo condizionato ma non macchia la sua prestazione".Sul Pisa: "È una grande squadra e le auguro le migliori fortune. Il campionato è ancora aperto, sia per loro che per noi". Chiusura d'obbligo sul rinnovo: "Mai avuto dubbi. C'è pieno dialogo con la società, con il presidente e i direttori. Vogliamo crescere, essere il Perugia che con mentalità ed idee vuole piano piano diventare protagonista. È gratificante lavorare qui".

La zampata provvidenziale è di Aleandro Rosi: "C'è rammarico perché potevamo vincere ma ci teniamo stretti questo punticino. Dedico a mio padre, che ha avuto un intervento alla testa, e tutta la mia famiglia. Ho passato, matrimonio a parte, un mese e mezzo difficile anche per la morte del mio amico Alessio Felicino. Di certo mi ha aiutato a spingere dentro quella palla". Pareggio giusto? "Quando fai un punto è sempre buono. Dispiace perché tutto il campionato abbiamo avuto tante possibilità e oggi meritavamo di più". La corsa playoff resta aperta: "Dobbiamo guardare in casa nostra e viverla con serenità. Purtroppo sono mancati sei o sette punti in più ma abbiamo quattro partite affascinanti. Giochiamole". Chiusura con il rinnovo di Alvini: "Siamo orgoliosi e contenti che abbia firmato. E' un allenatore che ci tiene sul pezzo, carica l'ambiente e la piazza. C'è un progetto importante, teniamocelo stretto".

MERCOLEDI' LA RIPRESA, SGARBI SOTTO OSSERVAZIONE - Il Perugia osserverà due giorni pieni di riposo e tornerà ad allenarsi mercoledì mattina per iniziare a preparare la trasferta di Vicenza in programma il giorno di Pasquetta. Ci sarà da valutare le condizioni di Filippo Sgarbi, uscito intorno alla mezz'ora del primo tempo. Per il difensore si sospetta una distorsione al ginocchio e nell'ambiente si percepisce una certa preoccupazione al riguardo. Sicuramente saranno necessari degli esami strumentali per valutare l'entità del danno.