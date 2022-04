Perugia - Pisa, le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Perugia - Pisa è sempre stata una sfida dal grande significato e che evoca nei tifosi biancorossi. Belli e brutti. I primi risalgono all'ultimo match, quello del 2019, vinto 1-0 con un gol di Iemmello (ma nessuno poteva immaginare cosa sarebbe accaduto da lì a pochi mesi), i secondi al 2013 alla famosa semifinale dei playoff di Lega Pro, terminata 2-2. In quell'occasione i nerazzurri riuscirono a pareggiare e ad estromettere i Grifoni dalla corsa alla B con Favasuli pur essendo rimasti in dieci. Anche domani si prevede grande pathos ed intensità: da una parte la speranza di riagganciare il treno playoff, anche se i risultati del pomeriggio, vittoria del Frosinone in primis, rischiano di rendere ancora più difficile il compito; dall'altra perseguire il sogno della A diretta.

Ma vediamo come arrivano le due squadre al match.

QUI PERUGIA - Massimiliano Alvini, fresco di rinnovo contrattuale, deve sicuramente rinunciare a Cristian D'Urso, toccato duro a Cittadella (per lui 10 giorni di stop) mentre è ancora incerto il recupero dei vari Gabriele Angella e Cristian Kouan (per loro potrebbe esserci un posto in panchina).

Il modulo iniziale sarà probabilmente il 3-5-2, anche se il tecnico di Fucecchio ha spesso sorpreso. Davanti a Chichizola giocheranno probabilmente Sgarbi, Curado e Dell'Orco; centrocampo con Falzerano, Segre, Burrai, Santoro e Lisi; davanti Olivieri e De Luca.

QUI PISA - Luca D'Angelo, che nella conferenza stampa della vigilia ha invitato i giocatori alla calma, non potrà disporre del solo Lorenzo Lucca squalificato.

Nel 4-3-1-2 di partenza ci potrebbero essere Nicolas in porta; Hermannsson, Caracciolo, Leverbe e Birindelli in difesa; Mastinu, Nagy e Marin a comporre la cerniera di centrocampo; Benali alle spalle del temuto tandem offensivo Torregrossa - Puscas.

DOVE SEGUIRLA IN DIRETTA - Sarà possibile vedere la partita sulle piattaforme Sky o DAZN, sull’app Sky Go ed infine sull’app di Helbiz Live.