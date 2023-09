Calcio serie C, Perugia - Pescara: la diretta della partita

Dopo settimane di polemiche e aspettative magari non soddisfatte completamente torna finalmente il momento preferito da tutti, quello di giocare. Il Renato Curi, quasi quattro mesi dopo quella tristissima serata, riapre le porte e l'ospite è d'eccezione: il Pescara di Zeman, una delle candidate potenziali alla vittoria. Pertanto si prevede un match scoppiettante e ricco di spunti vista l'attitudine al gioco offensivo dei due allenatori, pertanto chi commetterà meno errori possibili specie nel reparto arretrato avrà maggiori possibilità di portare a casa il risultato pieno.

Entrambi gli organici risentono delle assenze legate agli impegni con le nazionali (Andrea Bozzolan ed Adrian Lickunas da una parte, Georgi Tunjov e Cornelius Staver dall'altra) e ad imperfezioni sul piano fisico (Christian Tommasini e Simone Franchini assenti tra i biancoazzurri). Non mancano anche questioni di mercato, con gente come Jacopo Furlan, Simone Santoro e Christian Kouan che non essendosi allenati tutta la settimana per scelta prettamente personale seguiranno la partita dalla tribuna per poi da domani tornare a disposizione. Malgrado il quadro sopra descritto ci si aspetta che lo spettacolo non manchi.

