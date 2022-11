Calcio serie B, il Perugia ancora bucato da Rodhen viene sconfitto anche a Frosinone ed è sempre più ultimo

Finisce la partita. Il Perugia sfodera una prova di ben altro spessore rispetto a domenica scorsa, ma non basta: il Frosinone, come due anni fa, si impone di misura grazie al gol di Rodhen e allunga in diretta. I biancorossi nel loro complesso non hanno sfigurato, ma dopo un promettente avvio e subito il gol non si sono dimostrati incisivi, come già altre volte accaduto in questa stagione. Va detto che la sfortuna ha giocato il suo ruolo, ma la realtà è che gli uomini di Castori sono sempre più ultimi. Grazie a tutti per l'attenzione e al prossimo impegno.

91' possibilità per Kouan che batte da posizione abbastanza favorevole, palla che si alza sopra la traversa

4' di recupero

89' Borrelli va via a Dell'Orco che lo stende: giallo per il difensore biancorosso

87' ammonito Melchiorri per fallo su Lucioni

86' corner di Vulic, stacco di Dell'Orco che sibila a lato

83' il Perugia getta nella mischia Lisi per Beghetto e Vulic per Bartolomei

82' Casasola dal limite non trova la porta

79' due cambi per il Frosinone: Lulic e Borrelli rimpiazzano rispettivamente Rodhen e Garritano

77' anche Curado finisce nella lista dei cattivi per un fallo a centrocampo

76' Mulattieri, a seguito di un batti e ribatti, ha la chance per colpire e da posizione defilata riesce ad impegnare Gori

70' cross di Casasola, colpo di testa di Kouan a lato

66' Castori risponde con Olivieri al posto di Strizzolo

65' due cambi per i padroni di casa: Frabotta per Cotali e Ciervo per Moro

62' Moro dal limite prova il tiro, palla che si alza sopra la traversa abbondantemente

59' giallo per Sgarbi per gioco falloso

58' doppio cambio Grifo: Melchiorri per Di Serio e Kouan per Santoro

56' Di Serio tenta un tiro sulla distanza assolutamente pretenzioso con palla che si perde sul fondo

54' nel Frosinone c'è Mulattieri al posto di Caso. È il primo cambio della gara

53' Moro palleggia al limite e tira, palla a lato

Si riprende a giocare senza sostituzioni

Finisce così il primo tempo. Un Perugia in chiaro progresso riesce a limitare bene le iniziative dei ciociari, che però riescono a segnare alla prima vera occasione con lo svedese Rodhen. Prosegue dunque il momento poco fortunato dei Grifoni, chiamati a reagire per evitare di sprofondare ulteriormente. A più tardi per la cronaca dei secondi 45'

1' di recupero

42' prova il destro a giro Garritano, palla che esce di poco

40' Frosinone in vantaggio: Moro imbecca Rodhen che solo davanti a Gori prima centra il palo poi è lesto a segnare sulla ribattuta

38' destro dal limite di Boloca a lato di un soffio

10' Di Serio libera al tiro da posizione defilata Strizzolo, Turati si oppone al suo tentativo

2' Perugia che va subito al tiro: Strizzolo serve all'indietro Bartolomei che spara di destro, bravo Turati ad opporsi

Partiti

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali; Rohden, Boloca, Mazzitelli; Garritano, Moro, Caso. A disp.: Loria, Lulic, Mulattieri, Bocic, Ciervo, Kalaj, Szyminski, Monterisi. Oliveri, Borrelli, Insigne, Frabotta. All. Grosso

PERUGIA (3-5-2): Gori; Sgarbi, Curado, Dell'Orco; Casasola, Luperini, Bartolomei, Santoro, Beghetto; Strizzolo, Di Serio. A disp.: Moro, Abibi, Righetti, Vulikic, Vulic, Melchiorri, Olivieri, Paz, Di Carmine, Lisi, Kouan, Struna. All. Castori

LE FORMAZIONI UFFICIALI - Qualche sorpresa nello schieramento iniziale dei biancorossi: a sinistra, nel centrocampo a cinque voluto da Castori, c'è Beghetto, mentre in attacco c'è Di Serio con Strizzolo. Per il resto non ci sono grosse novità rispetto alle ultime uscite. Grosso può contare sulla formazione tipo, con Cotali a sinistra preferito a Frabotta.

Dopo una sconfitta bisogna sempre ripartire e con forza. Soprattutto se questo campionato di concede altre possibilità che però non vanno sprecate. Il Perugia torna oggi in campo allo Stirpe per un delicato testacoda contro la capolista Frosinone, squadra giovane e sbarazzina che sta dimostrando tutte le sue qualità. La speranza è quella di ripetere l’exploit di due settimane fa a Reggio Calabria contro l’allora terza della classe approfittando magari degli spazi che i ciociari possono lasciare. “Non esistono partite impossibili”, ha detto Fabrizio Castori alla vigilia: che questa possa realmente essere la giusta occasione per sbloccarsi nuovamente? Seguite la cronaca in tempo reale su Perugia Today a partire dalle ore 16:15.