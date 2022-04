Calcio serie B, Perugia - Parma: la diretta della partita

Una serata per sperare. Il Perugia si accinge ad ospitare un Parma che teoricamente dovrebbe presentarsi al Curi con motivazioni non eccelse, ma sarà, come sempre accade nel calcio, la prova del campo a mostrare se tutto ciò è vero. La verità è che ai biancorossi servirà quasi un impresa: mancheranno, oltre agli infortunati Sgarbi e Angella, anche i due attaccanti titolari Matos e De Luca, squalificati. In più altri giocatori, come Curado e D'Urso, non sembrano al meglio. Quella di stasera dunque sarà una battaglia e una partita vera, con i ducali che vogliono riscattare le ultime due sconfitte e chiudere dunque con dignità una stagione rivelatasi ampiamente inferiore alle aspettatice, mentre i Grifoni dovranno vincere se vorranno continuare a concorrere per i playoff (sperando che da Ascoli e Frosinone arrivino notizie positive). Segure la diretta dell'incontro a partire dalle ore 20:30.