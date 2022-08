Calcio serie B, Perugia - Parma: la diretta della partita

Dopo una prestazione, quella di Palermo, che tanto ha fatto discutere benchè la rosa fosse palesemente incompleta il Perugia è pronto a tornare in campo, questa volta davanti al pubblico di casa. Anche in questo caso l'avversario è un autentico osso duro: si parla del Parma di un Fabio Pecchia in cerca del bis dopo la promozione in A con la Cremonese. Non ci sarà Buffon in porta, febbricitante, ma Chichizola sì. In molti speravano che rimanesse dopo il grande campionato passato, purtroppo così non è stato e ha preferito, assai comprensibilmente, cedere alle lusinghe gialloblù. I biancorossi dal canto loro hanno ottime carte da giocare: Castori può contare sull'apporto di Luperini e Strizzolo, tesserati nelle ultime ore: il primo, stante le assenze di Lisi (squalificato) e Iannoni (problema muscolare), è in procinto di essere gettato nella mischia da subito, per il secondo potrebbe esserci spazio a gara in corso. In attacco, dato che tutti sono disponibili, si dovrebbero rivedere le due punte, mentre a sinistra a centrocampo è probabile che tocchi a Dell'Orco con l'inserimento di Angella al centro della difesa. Indisponibile, oltre allo stesso Iannoni, Rosi e Ghion, che a breve dovrebbe lasciare la squadra. Seguite la partita in diretta live a partire dalle ore 20:45.