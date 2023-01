Calcio serie B, Perugia - Palermo: la diretta della partita

Dopo la sosta per le festività di fine anno il campionato di serie B riparte. Ed è pronto a farlo con il botto. Le due vittorie consecutive con Venezia e Benevento hanno ridato fiato alle speranze del Perugia, che oggi si appresta ad ospitare il Palermo in un vero scontro diretto. L'obbiettivo è quello di riscattare la sconfitta dell'andata, un 2-0 che aprì le prime crepe nel gruppo squadra, e avvicinarsi ancora verso la zona salvezza, attualmente distante soltanto tre punti. Tre le virtù da cui bisognerà ripartire: aggressività, concentrazione e organizzazione. Per risalire ancora non ci sono altre strade.

La settimana è stata caratterizzata dalla partenza di Luca Strizzolo, trasferitosi a Modena su sua esplicita richiesta, mentre rispetto a Benevento sono tornati a disposizione i vari Samuel Di Carmine e Andrea Beghetto. Soltanto Aljaz Struna è assente per motivazioni fisiche (sta recuperando dal problema muscolare che lo tiene fermo da almeno un mese e mezzo) mentre gli altri due non convocati, vale a dire Samuele Righetti e Milos Vulic, sono in uscita.

Saranno 90' intensi e da batticuore e noi di Perugia Today li seguiremo in diretta minuto per minuto dalle 14.