Perugia, ottenuto l'ok dell'Agenzia delle Entrate la palla passa al Tribunale

Qualche potenziale passo in avanti è stato fatto, ma l'impressione è che per una svolta vera e propria si dovrà ancora attendere. Del resto contro la burocrazia poco o nulla si può fare.

Ma andiamo con ordine. Nella giornata di ieri è stata apposta la firma da parte dell'Agenzia delle Entrate circa l'accordo riguardante la ristrutturazione del debito contratto dal Perugia durante il Covid e nelle ore immediatamente precedenti a questa notizia l'unico imprenditore interessato all'acquisizione della società, ovvero Claudio Sciurpa, ha di fatto posto a Massimiliano Santopadre una sorta di aut aut: o i contatti riprendono entro tre quattro giorni o non se ne fa nulla.

I tempi si allungano?

Può però essere necessario che lo stesso Sciurpa debba necessariamente portare maggiore pazienza. Affinchè l'accordo possa ritenersi effettivamente esecutivo manca un passo fondamentale: l'omologa da parte del Tribunale.

Non ci sono tempistiche chiare su quando questo possa avvenire, ma è possibile che bisogni attendere un periodo compreso tra 8 e 10 giorni.

Cosa può accadere ora? Intanto l'attuale management si concentrerà su una data fondamentale, quella del 4 giugno. Martedì prossimo scadranno i termini per presentare la domanda di iscrizione al prossimo campionato di serie C, che salvo sorprese negative verrà perfezionata.

Poi è plausibile che le parti tornino a parlarsi, ma è ovvio che non si potrà tergiversare troppo: c'è una stagione sportiva da programmare e ritardi come quelli dello scorso anno sono fortemente sconsigliabili.

L'omologa: cosa comporta?

Non appena il Tribunale si pronuncerà in merito l'accordo diventerà effettivo: dai circa 6 milioni si passerà ad 1,5 rateizzabili in dieci anni.

Il ricorso a questo tipo di soluzione provocherà - va ricordato - il blocco di quattro sessioni di mercato (le entrate dovranno essere pari alle uscite). Il che significa che si potrà tornare ad operare con una certa libertà soltanto nell'estate del 2026. Una patata bollente non semplice da gestire per chiunque dovesse subentrare.