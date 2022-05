Calcio serie B, Perugia: ecco il nuovo team manager

Il ruolo di team manager, dopo l'addio dopo una sola stagione di Alessio Peroni, era rimasto vacante ed il Perugia è ricorso ad una soluzione interna per colmare il buco. L'incombenza ora spetterà a Massimiliano Rossi, 55 anni il prossimo 21 luglio, che fino ad oggi aveva svolto le mansioni di Slo. Gentile ed altamente professionale nei modi (il tutto malgrado alcune sue vicende personali lo abbiano colpito in tempi abbastanza recenti), per Massimiliano ora si apre una fase nuova della sua carriera dirigenziale e sarà maggiormente a contatto con la squadra.

L'ufficialità di questa promozione nel seguente comunicato:

"AC Perugia Calcio è lieta di comunicare che Massimiliano Rossi è il nuovo team manager della prima squadra.

Contestualmente, il precedente incarico come Slo (Supporter Liaison Officer) è stato assegnato a Fabio Sandullo".

Dalla nostra redazione il più caloroso in bocca al lupo affinchè Massimiliano possa svolgere questo prestigioso incarico nel miglior modo possibile.