Perugia, c'è la nuova offerta di Claudio Sciurpa

Claudio Sciurpa non molla e rilancia. Nella tarda serata di ieri l'imprenditore ha inviato una nuova pec all'indirizzo del Perugia Calcio per l'acquisto del pacchetto azionario della società.

La missiva questa volta conterrebbe la proposta economica, chiaramente migliorativa in tutti i propri aspetti e dunque di gran lunga superiore rispetto a quella presentata lo scorso maggio. Insomma, il gap tra domanda ed offerta sarebbe molto vicino ad essere colmato.

Ma non è tutto: la proposta darebbe anche la possibilità a Santopadre di restare per i prossimi tre anni alla guida dell'Accademy e come sponsor tecnico, oltre ad un eventuale risarcimento in caso di sentenza favorevole in una causa legale,

Il quadro dunque sembra chiaro: Sciurpa vuole fare davvero di tutto per aprire nel calcio perugino una nuova era ed è arrivato ad offrire sicuramente più del fondo lussemburghese. In settimana se ne saprà presumibilmente di più.