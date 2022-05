Calcio serie B, Perugia - Monza: la diretta della partita

Al Curi sono pronti ad andare in scena 90', gli ultimi di questa regular season, a dir poco palpitanti. Si affrontano due squadre ancora in corsa per i propri obbiettivi: la zona playoff per il Perugia, la promozione diretta (e sarebbe la prima volta in 110 anni di storia) per il Monza. Massimiliano Alvini ha detto a chiare lettere di crederci, ma è inevitabile che un orecchio venga rivolto a quanto avviene allo Stirpe. Al Frosinone basta un punto per tagliare fuori dalla corsa i Grifoni, che devono sperare che sia il Pisa a fare risultato pieno. Purchè il sorpasso ai danni dei ciociari si realizzi c'è una condizione principale: che i biancorossi di casa riescano a sconfiggere quelli ospiti, scortati da oltre 2000 sostenitori che saranno disseminati in buona parte dello stadio. Il tecnico toscano non potrà contare sugli squalificati Kouan ed Olivieri, mentre Stroppa scende in Umbria con l'organico al completo o quasi (mancano Paletta e Siatounis). Sarà una serata tutta da vivere e noi di Perugia Today saremo presenti al Curi per raccontarvi in diretta minuto per minuto quel che accade sul rettangolo verde, il luogo che emetterà il giudizio finale come è giusto che sia. Appuntamento a partire dalle 20:30.