Calcio serie C, Perugia - Lucchese: la diretta della partita

La serie C riparte e per il Perugia c'è subito una bella occasione per riscattare le ultime due sconfitte. Al Curi arriva una Lucchese dall'andamento altalenante e i biancorossi dovranno tornare a far vedere di che pasta sono fatti dopo un mese di dicembre piuttosto negativo. Si spera che l'anno nuovo possa sbloccare questa squadra, sembrata fortemente frenata dalla Vis Pesaro in poi. Ne necessita soprattutto la classifica, fortemente insoddisfacente: la corsa alle posizioni più consone passa anche da partite come queste.

Per Formisano le scelte sono obbligate in difesa, mentre prende corpo una clamorosa esclusione di Santoro, con Ricci e Matos che potrebbero posizionarsi alle spalle di Sylla, da due giorni a Pian Di Massiano e subito pronto per essere gettato nella mischia. Mancano ancora gli squalificati Alessandro Seghetti e Francesco Lisi oltre che l'infortunato Federico Vasquez.

Sull'altro fronte Gorgone deve far fronte ad una vera e propria emergenza nel reparto arretrato non potendo disporre dei vari Andrea Titiriello, Alessio Sabbione e Francesco Benassai. Out anche Robert Gucher. Alla fine il tecnico potrebbe passare a difendere a quattro, con l'innesto dell'ex Niccolò Fazzi, in biancorosso in due stagioni distinte.

Perugia Today garantirà la diretta testuale dell'incontro a partire dalle 16:15. A seguire commenti ed interviste dalla sala stampa del Curi.

Le probabili formazioni

PERUGIA (3-4-2-1): Adamonis; Vulikic, Angella, Dell’Orco; Paz, Torrasi, Kouan, Bozzolan; Ricci, Matos; Sylla. A disp. Abibi, Furlan, Viti, Cancellieri, Mezzoni, Iannoni, Bezziccheri, Bartolomei, Acella, Santoro, Cudrig, Polizzi. All. Formisano

LUCCHESE (4-2-3-1): Chiorra; Fazzi, Alagna, De Maria, Visconti; Tumbarello, Cangianiello; Guadagni, Rizzo Pinna, Yeboah; Magnaghi. A disp. Coletta, Perotta, Quirini, Djibril, Leone, Russo, Romero, Sueva. All. Gorgone