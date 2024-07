Perugia Calcio, Santopadre e Ferdinandi si incontrano a Palazzo Dei Priori

Una prima presa di contatto per fare il punto della situazione e non solo. Questa mattina, a Palazzo dei Priori, il presidente del Perugia Calcio Massimiliano Santopadre e la sindaca Vittoria Ferdinandi si sono incontrati con lo scopo di delineare e salvaguardare il più possibile il futuro del club, al centro recentemente di tante voci, almeno per ora non concretizzatesi, riguardanti un possibile cambio di proprietà.

All'incontro, svoltosi in un clima di grande costruttività e collaborazione, erano presenti anche l'assessore allo sport Pierluigi Vossi ed il capo di Gabinetto Andrea Ferroni.

La nota integrale

"Il Perugia Calcio è un patrimonio della città e deve essere obiettivo di tutti difenderlo e sostenerlo: con questo spirito ho inteso promuovere un incontro con il Presidente Santopadre per avviare un dialogo franco e collaborativo sul futuro del Club biancorosso”.

E’ quanto dichiara in una nota la Sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, a margine del colloquio che si è tenuto questa mattina a Palazzo dei Priori a cui hanno preso parte anche il neo assessore allo Sport, Pierluigi Vossi, e il capo di Gabinetto, Andrea Ferroni.

“Ringrazio il Presidente Santopadre per aver accolto il nostro invito e per aver compreso lo spirito costruttivo di questo primo incontro”.

“L’amministrazione comunale - sottolinea Ferdinandi - è fermamente intenzionata a seguire le sorti del Perugia Calcio, intende monitorare l’evoluzione delle trattative in corso e, nel rispetto dei ruoli, ad agevolare l’avvio di una nuova fase di dialogo tra il Comune e il Club. Abbiamo quindi apprezzato la disponibilità del Presidente Santopadre a rendersi disponibile per un aggiornamento costante circa l’evoluzione del percorso societario che è in atto ormai da mesi”.

“L’obiettivo comune - prosegue - è quello di creare le migliori condizioni affinché la città e i tifosi possano poter contare, al più presto, su una compagine societaria intenzionata a rilanciare il Club attraverso investimenti e nuovi progetti sportivi che siano ambiziosi e all’altezza della gloria di questa maglia”.

“Parallelamente - conclude - ci impegneremo nei modi e nelle sedi opportune, ad avviare l’iter di studio e approfondimento sul futuro dello stadio Curi che riteniamo essere una priorità oltre che parte integrante del progetto di rilancio del calcio cittadino”.