Calcio serie C, il Perugia a Fermo per risalire ancora. Baldini: "Occorrerà pazienza. Portiere? Ho già deciso..."

Il Perugia è imbattuto, ma le distanze dalle posizioni che contano sono già distanti. A far ben sperare è il morale della truppa, evidentemente alto: alla vittoria, seppur sofferta, contro il Sestri Levante, è seguita quella contro il Monterosi nel primo turno di Coppa Italia di categoria, ottenuta sul neutro di Teramo: si tornerà domani in riva all'Adriatico per cercare di fare un tris che sarebbe importantissimo per tanti motivi.

L'occasione è di quelle da sfruttare: di fronte domani sera c'è una Fermana che appare ancora alla ricerca delle sua identità, cosa che al contrario sembra già essere in possesso dei Grifoni. Il tutto ben sapendo che non sarà facile: i marchigiani guidati da Andrea Bruniera, a differenza del 2021, anno in cui le due formazioni si sono incrociate per l'ultima volta, ci sarà un pubblico caldo, che sicuramente si farà sentire in un Recchioni disposto all'inglese.

Rebus portiere

Abibi o Furlan al posto di Adamonis? Baldini, nella conferenza pre rifinitura, risponde così: "Ho già deciso chi giocherà al posto di Adamonis. Ho tenuto entrambi i portieri in ballottaggio. E’ giusto che sia io a fare capire chi scenderà in campo e non un’intervista".

Il match di domani

L'atteggiamento sarà fondamentale: "Bisognerà mantenere un altissimo livello di concentrazione. La Fermana ha come caratteristiche la forza e la determinazione e lotterà su tutti i palloni. Ci aspetta un ambiente caldo, ma dobbiamo essere concentrati su noi stessi. Ho le idee chiare, affrontiamo una squadra di grande temperamento, dovremo essere bravi ad avere la pazienza giusta per portare a casa la partita".

Grado di preparazione

Ecco come i biancorossi si presenteranno all'incontro: "E’ la prima volta che mi trovo in una situazione in cui vedo i ragazzi eseguire molte delle cose su cui abbiamo lavorato. E’ chiaro che gli allenatori che ci sono da prima hanno dei vantaggi, noi siamo a buon punto. Sestri Levante a parte la partita l’abbiamo sempre fatta noi".

La cooperativa del gol

Gli attaccanti segnano con il contagocce, almeno così, sembra, ma sono tanti i giocatori che sono andati a rete in questa rosa: "Intanto confido ancora in Vasquez affinché migliori la sua vena realizzativa. Sarò io a doverlo mettere nelle migliori condizioni per poterlo fare. Ho in mente la Francia che vinse i mondiali del 2018 senza Benzema, ma con Giroud che non fece nemmeno un gol e forse nemmeno un tiro. Bisogna trovare soluzioni in questi casi. Mi tengo molto stretto il passaggio del turno perché mi è servito per trarre spunti importanti, soprattutto da chi ha giocato meno, che ha assimilato i concetti di gioco".

Fase difensiva

Baldini ci sta lavorando più che mai: "Penso che contro il Sestri Levante sia stata fatta bene. E’ normale poi che concedendo dieci cross una marcatura di possa perdere".

Dubbio modulo

Il tridente o il trequartista? "Nel primo casi si può fare male centralmente essendoci gli spazi. Nel secondo si allarga il campo. Questa sarà la cosa che adotteró spesso nel corso della stagione".

Lisi

Il laterale romano è apparso tonico: "Voglio allungargli la carriera di due o tre anni. Sono molto esigente, avrei sempre voluto allenarlo vista la qualità che ha. Ho notato che nei finali di partita che rallentava un attimo; devo lavorarlo e deve tornare ad essere il giocatore devastante che tutti conoscono".