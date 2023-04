Calcio serie B, il Perugia in ritiro dopo la sconfitta di Genova

Detto fatto. Il presidente Massimiliano Santopadre aveva dichiarato alla carta stampata che se anche a Genova fosse arrivata una sconfitta il Perugia avrebbe trascorso i prossimo giorni in ritiro. I biancorossi, pur non sfigurando eccessivamente al cospetto di un avversario nettamente di categoria inferiore, sono stati sconfitti per 2-0 e rischiano la retrocessione diretta per cui, a partire da lunedì, svolgeranno gli allenamenti in preparazione del match di sabato prossimo contro il Cosenza, a Cascia, sede già scelta in precedenti occasioni.

Sul programma c'è poco da aggiungere: per domani è stata concessa una giornata libera, lunedì prossimo alle 10 il pullman della squadra lascerà la sede sociale del club per dirigersi verso la celeberrima località della Valnerina. Molto probabilmente non si terranno allenamenti in città la prossima settimana e non è nemmeno dato sapere se Fabrizio Castori o altri tesserati parleranno alla vigilia della partita. Non è pertanto da escludere che le bocche, anche in questa circostanza, possano rimanere cucite.

LA NOTA UFFICIALE - Di seguito il breve comunicato della società che riportiamo integralmente: "AC Perugia Calcio comunica che, a partire da lunedi 17 aprile ore 10, la prima squadra andrà in ritiro presso la località di Cascia, per preparare al meglio la sfida contro il Cosenza, in programma sabato 22 aprile ore 14".