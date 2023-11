Calcio serie C, derby Perugia - Gubbio: la diretta della partita

Poco meno di due settimane dopo il successo contro la Virtus Entella lo stadio Renato Curi si accinge a riaccendere i riflettori. L'occasione è abbastanza importante, con il derby umbro contro il Gubbio, che non sarà sentito come quello contro la Ternana, ma sempre di straregionale si tratta. In più, superfluo sottolinearlo, sono in palio punti pesanti.

Francesco Baldini ha recuperato in difesa Gabriele Angella e farà regolarmente coppia al centro con Vulikic. Paz e Bozzolan si candidano a far parte della batteria degli esterni. Nessun cambio previsto a centrocampo, mentre in attacco si punterà su Santoro alle spalle di Vasquez, ex di turno, e Seghetti.

I rossoblù, che verranno seguiti da quasi 800 tifosi, sono alla ricerca della continuità dopo aver fermato la corazzata Cesena, ma Braglia alla vigilia ha fatto serrata pretattica, non lasciando intuire nemmeno con quale sistema di gioco intenderà schierare i suoi. E' possibile che si passi al 4-2-3-1 con Spina, Bulevardi e Di Massimo dietro l'unica punta Udoh.

Perugia Today garantirà la diretta in tempo reale dell'incontro a partire dalle 20:45. A seguire commenti ed interviste dalla sala stampa del Curi.

Le probabili formazioni

PERUGIA (4-3-1-2): Adamonis; Paz, Angella, Vulikic, Bozzolan; Iannoni, Bartolomei, Kouan; Santoro; Vazquez, Seghetti. A disp. Furlan, Morichelli, Souarè, Mezzoni, Cancellieri, Bezziccheri, Acella, Torrasi, Giunti, Ricci F., Matos, Lisi, Cudrig. All. Baldini F.

GUBBIO (4-2-3-1): Vettorel; Tozzuolo, Portanova, Signorini, Mercadante; Rosaia, Mercati; Spina, Bulevardi, Di Massimo; Udoh. A disp. Greco, Morelli, Corsinelli, Pirrello, Frey, Dimarco, Brogni, Guerrini, Casolari, Di Gianni, Montevago. All. Braglia