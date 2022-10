Calcio serie B, per il Perugia partenza anticipata e silenzio

Il Perugia prosegue nella sua "clausura", allenandosi stamattina in un Curi letteralmente blindato. Da quando Fabrizio Castori ha ripreso in mano la squadra non è mai stato possibile vedere in che modo sta preparando la sua squadra sta preparando alla trasferta di Reggio Calabria, difficile ma decisiva per capire se è possibile operare quantomeno di tentare una risalita in classifica.

BIANCOROSSI GIA' IN VIAGGIO - La partenza per la città calabrese è stata anticipata di un giorno. Va precisato che questo non si tratta di un provvedimento punitivo ma di causa di forza maggiore: per domani è in programma lo sciopero dei controllori di volo e non si è voluto correre rischi. La squadra è partita da Perugia intorno alle 12:50 e si è trasferita a Roma dove l'attendeva l'aereo per Lamezia Terme, ultima tappa prima di rimettersi in modo per Reggio. E qui che domani si svolgerà la rifinitura, mentre Castori non parlerà alla stampa.

BOLLETTINO MEDICO E NON SOLO - Il tecnico conferma il pugno duro non convocando Gabriele Angella e Aleandro Rosi. I due sono di fatto fuori rosa e, malgrado il reparto difensivo sia ridotto all'osso (Filippo Sgarbi si è allenato ed è salito sul pullman, ma difficilmente sarà utilizzabile), il tempo non è servito per ricomporre la frattura.

Le assenze di questi due calciatori non saranno le uniche: si aggiunge infatti quella del portiere Jacopo Furlan, che secondo il bollettino medico "ha interrotto la seduta di allenamento odierna per una sofferenza muscolare all’anca destra, nei prossimi giorni verrano eseguiti accertamenti strumentali".

Out anche Andrea Beghetto, che ha svolto lavoro specifico in palestra e Ryder Matos, che prosegue le cure fisioterapiche.

SCELTE OBBLIGATE IN DIFESA - Gli unici tre centrali di ruolo in condizione di giocare sono Curado, Vulikic (rispolverato dopo un lungo periodo trascorso in naftalina) e Dell'Orco e giocheranno dunque dal 1'; a centrocampo Casasola e uno tra Lisi e Paz agiranno sulle fasce, al centro Kouan, Bartolomeni e Luperini. Davanti Strizzolo e Di Carmine. Ovviamente sono solo ipotesi perchè è stato veramente molto complicato capirne qualcosa.

LA LISTA COMPLETA DEI CONVOCATI

PORTIERI: 1 Gori, 22 Moro

DIFENSORI: 3 Righetti, 6 Vulikic, 15 Dell’Orco, 17 Paz, 21 Curado, 97 Sgarbi

CENTROCAMPISTI: 4 Iannoni, 7 Vulic, 13 Luperini, 16 Bartolomei, 23 Lisi, 24 Casasola, 25 Santoro, 28 Kouan

ATTACCANTI: 9 Melchiorri, 11 Olivieri, 18 Di Carmine, 20 Di Serio, 41 Strizzolo