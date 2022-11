Calcio serie B, Perugia - Genoa: la diretta della partita

Biancorossi contro rossoblù, cioè amici contro. Le esigenze di classifica di entrambe le squadre però non permettono che si sia spazio per i sentimeni: Perugia - Genoa, l'ennesimo testa coda di questa delicata fase di stagione, rischia di essere decisiva per entrambe. Da una parte i biancorossi, che oramai non possono più fare calcoli e devono cercare di imporsi contro qualsiasi avversari per accorciare quantomeno sui playout; dall'altra i rossoblù che, sulla scorta di oltre duemila tifosi, non possono perdere contatto con la zona promozione (un ulteriore passo falso potrebbe costare la panchina a Blessin).

I due allenatori dovranno far fronte a diverse defezioni: Castori, che recupera Strizzolo e Dell'Orco, non avrà a disposizione Struna e Matos, anche se era prevedibile; Blessin ha lasciato a casa Badelj, in non perfette condizioni fisiche, ma potrà contare su Ilsanker e Sturaro, almeno a gara in corso.

Insomma, le differenze di classifica parlano, ma ci sono tutti gli ingredienti per poter assistere ad una partita vibrante e combattuta. Si giocherà davanti a circa 7000 spettatori e noi di Perugia Today la seguiremo in diretta a partire dalle 15.