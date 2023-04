Calcio serie B, Perugia - Cosenza: la diretta della partita

E' la partita dell'anno e stavolta non è una frase fatta. Ieri il Brescia ha espugnato Reggio Calabria nell'anticipo facendo scattare davvero l'allarme rosso: l'1-2 del Granillo è costato al Perugia il sorpasso delle rondinelle e se il campionato finisse oggi sarebbe retrocessione diretta. L'ambiente però non può e non deve rassegnarsi a questo e contro un Cosenza che sta attraversando un momento di forma invidiabile (una sola sconfitta, a Genova tra l'altro, in sei gare) non ci sarà alternativa che il ritorno al successo.

Castori, che nella settimana di ritiro a Cascia ha potuto lavorare con maggiore serenità, può disporre di Simone Santoro e Francesco Lisi, che probabilmente giocheranno dall'inizio, ma non di Marco Olivieri e Cristian Dell'Orco per le ragioni più volte elencate.

Sull'altro fronte l'ex biancorosso William Viali (alle dipendenze di Cosmi nel 2002/03, annata piuttosto fortunata) dovrà fronteggiare assenze pesanti, essendo stato costretto a non convocare Aldo Florenzi e Michele Rigione, rispettivamente perno di centrocampo e difesa. Non sono al meglio, anche se uno dei due dovrebbe stringere i denti, Sauli Vaisanen e Michael Venturi, entrambi centrali del reparto arretrato.

Seguite la diretta della partita su Perugia Today a partire dalle ore 14.