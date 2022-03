Perugia - Como, le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Perugia - Como, vale a dire due squadre che vivono momenti contrastanti. I biancorossi cercano un posto nei playoff dopo aver centrato con largo anticipo la salvezza, mentre i lariani, dopo una buona partenza, si sono ridimensionati e cercano punti preziosi per tenere ancora più lontana la zona playout. Al Curi dunque si prospetta un match piuttosto delicato e non bellissimo esteticamente dato che bisognerà necessariamente tenere conto delle riserve energetiche sia da un parte che dall'altra.

Ma vediamo nel dettaglio la situazione alla vigilia della gara.

QUI PERUGIA - Non si può dire che i Grifoni arrivino all'appuntamento nelle migliori condizioni. Massimiliano Alvini, come è noto, dovrà fare a meno di molte delle sue pedine del reparto difensivo, come Gabriele Angella, Cristian Dell'Orco, Aleandro Rosi e Gianmaria Zanandrea. A centrocampo è out Francesco Lisi mentre in attacco non c'è Mirko Carretta. In occasione della rifinitura di stamani, assolutamente blindata, non sono emerse particolari indicazioni (Santopadre, evidentemente stizzito per quanto avvenuto mercoledì, ha imposto il silenzio a tutti i suoi tesserati e la conferenza del tecnico non si è tenuta nemmeno in questa occasione) ma è ovvio che diversi giocatori potrebbero dover giocare fuori ruolo.

E' il caso di Falzerano, che probabilmente verrà adattato a terzino destro. Il resto della difesa sarà completato da Curado, Sgarbi (unici centrali di ruolo a disposizione) e Beghetto. A centrocampo si fa strada l'idea di schierare altrettanti uomini, con Santoro a destra (ma c'è la possibilità che venga ripescato Gyabuua), Segre, Burrai (o Ghion) e D'Urso. Davanti Matos e De Luca.

QUI COMO - In casa azzurra la situazione non è di gran lunga migliore. Il tecnico Giacomo Gattuso è costretto a denunciare importanti assenze, molte concentrate nel reparto difensivo: Bertoncini (squalificato), Varnier e Scaglia (infortunati) non saranno della partita, mentre è sempre in dubbio Solini. C'è anche l'incertezza legata a Cerri, ma il mister spera di poterlo impiegare accanto a Lagumina.

Sarà dunque 4-4-2, con Gori tra i pali; Iovine, Vignali, Solini e Iannou in difesa; Blanco, Arrigoni, Bellemo e Parigini a centrocampo; Gliozzi e Lagumina in attacco.

DOVE SEGUIRE LA SFIDA - Perugia - Como verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma satellitare a pagamento di Sky Sport e quella in streaming di DAZN.