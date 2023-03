Calcio serie B, Perugia - Como: la diretta della partita

Inizia il mese di marzo e torna il campionato che osserverà dunque un turno infrasettimanale. Per il Perugia sarà nuovamente scontro diretto: al Curi arriva un Como che era stato costruito con ben altre ambizioni e che cerca un po' di continuità dopo il sonante 5-1 inflitto al Cosenza. I biancorossi però non possono permettersi altri passi falsi: al pari dell'avversario sono fuori dalla zona retrocessione, ma sarebbe un delitto abbassare la guardia.

Certo, la situazione dell'infermeria non aiuta di certo: non sono convocati Cristian Dell'Orco (stagione finita per lui), Gabriele Angella, Giuseppe Di Serio ed Emmanuel Ekong; out anche gli squalificati Tiago Casasola, Cristian Kouan e Yeferson Paz (salterà anche Bolzano). Convocati, anche se non al meglio, Aleandro Rosi e Damiano Cancellieri. I lariani rinunceranno soltanto allo squalificato Nikolas Ioannou e all'acciaccato Daniele Baselli.

