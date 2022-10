Calcio serie B, Perugia - Cittadella: la diretta della partita

I risultati di ieri hanno creato una ghiotta opportunità: quella di riavvicinare sensibilmente la zona salvezza. L’ostacolo però è di quelli duri, vale a dire quel Cittadella che spesso e volentieri è venuto a fare bottino pieno al Curi e che non vince da sei giornate; i biancorossi dal canto loro non possono permettersi di avere paura e devono esibire lo stesso mordente che hanno fatto vedere a Reggio Calabria, dove hanno saputo condurre in porto la partita in modo magistrale malgrado l’inferiorità numerica. Anche per una motivazione: proprio domani ricorre l’anniversario numero 45 della scomparsa di Renato Curi e a tal proposito al minuto 50 il gioco si fermerà per ricordare questo sfortunatissimo giocatore. Perugia Today seguirà in tempo reale questa giornata a partire dalle ore 16:15.