Calcio serie C, Perugia - Cesena: la diretta della partita

Scocca l'antivigilia di Natale e si chiude dunque il 2023, oltre che il girone di andata. E' stata una settimana intensa per il Perugia, iniziata con il rovinoso ko di Arezzo e culminata con il cambio di allenatore. Toccherà dunque ad Alessandro Vittorio Formisano guidare i biancorossi in questa seconda metà di stagione ed il battesimo non sarà certo di quelli morbidi: al Curi arriva un Cesena che si sta dimostrando pressochè una schiacciasassi e che, sulla scorta dei 1120 tifosi al seguito, tenteranno di difendere il primato in classifica.

In casa biancorossa si dovrebbe ricorrere alla difesa a tre, mentre a centrocampo, con il possibile impiego Paz e Bozzolan sulle fasce, potrebbero giocare Kouan e Bartolomei. L'attacco è spuntato, ma Formisano dovrebbe poter schierare Ricci e Matos con Santoro alle loro spalle (anche se non è da escludere il suo utilizzo come mezz'ala).

Sull'altro fronte Toscano ha le idee ben pù chiare, con l'unico ballottaggio previsto sulla trequarti tra Saber e Berti; il quadro sarà completato da Kargbo alle dietro Shpendi, vero spauracchio dei Grifoni.

Perugia Today garantirà la diretta in tempo reale dell'incontro a partire dalle 18:30 e a seguire commenti ed intervista dalla sala stampa del Curi.

Le probabili formazioni

PERUGIA (3-4-1-2): Adamonis; Morichelli, Vulikic, Dell’Orco; Paz, Kouan, Bartolomei, Bozzolan; Santoro; Ricci F., Matos. A disp. Furlan, Abibi, Souarè, Viti, Mezzoni, Cancellieri, Acella, Torrasi, Bezziccheri, Cudrig, Polizzi, Lomangino. All. Formisano

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Pieraccini, Prestia, Silvestri; Adamo, Francesconi, De Rose, Donnarumma; Saber, Kargbo; Sphendi. A disp. Siano, Veliaj, Pitti, Coccolo, Piacentini, Pierozzi, David, Varone, Bumbu, Chiarello, Berti, Ogunseye, Corazza, Giovannini. All. Toscano