Calcio serie C, Perugia - Carrarese: la diretta della partita

Per il Perugia arriva la prova più dura, almeno di quest'ultimo periodo. Il pareggio di Pineto ha fatto sì che i biancorossi, oltre a vedersi allungate le distanze dalla coppia Cesena - Torres, perdessero una posizione appannaggio della Carrarese, che ora si attesta al terzo posto. E proprio la formazione toscana, per uno scherzo del calendario, sarà la prossima rivale: gli uomini di Francesco Baldini sono chiamati più che mai a dare un segnale cercando di sciorinare la migliore prestazione di questa stagione. Intensità, concretezza e anche acume tattico sono le componenti necessarie per cercare di compiere un controsorpasso che sarebbe importantissimo.

Il tecnico di Massa (per lui dunque sarà un quasi derby come ha fatto intendere alla vigilia) deve rinunciare a Federico Vasquez che sarà dunque l'unico assente. Per quanto riguarda la formazione si prevede il ritorno di Angella al centro della difesa con Bozzolan che potrebbe scalzare dai titolari Cancellieri sulla sinistra; in attacco è certo l'impiego di Matos al fianco di Seghetti con Santoro alle loro spalle. Attenzione però: il numero 26 potrebbe anche scalare in mediana al posto di Kouan con Ricci che giocherebbe sulla trequarti. E' tutto da prendere con le molle perchè lo stesso Baldini è abituato spesso a sorprendere.

In casa Carrarese Alessandro Dal Canto, vecchio compagno di "scorribande" del tecnico biancorosso ai tempi della Juventus primi anni 90, perde in extremis Matteo Di Gennaro, che non ha recuperato dalla distorsione alla caviglia oltre ai vari Davide Grassini, Leonardo Capezzi (un ex), e Leonardo Capezzi. I gialloblù si presenteranno al Curi con un 3-5-2 composto di un centrocampo folto e la coppia d'attacco Capello - Panico.

Il match verrà seguito in diretta in tempo reale da Perugia Today a partire dalle ore 18:30. A seguire commenti ed interviste dalla sala stampa dello stadio.

Le probabili formazioni

PERUGIA (4-3-1-2): Adamonis; Mezzoni, Angella, Vulikic, Bozzolan; Iannoni, Bartolomei, Kouan; Santoro; Seghetti, Matos. A disp.: Furlan, Dell’Orco, Morichelli, Paz, Cancellieri, Acella, Torrasi, Giunti, Kouan, Bezziccheri, Lisi, Cudrig. All. Baldini

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Zanon, Della Latta, Zuelli, Palmieri, Cicconi; Capello, Panico. A disp. Mazzini, Tampucci, Cartano, Cerretelli, Raimo, Belloni, Schiavi, Opoola, Simeri, Giannetti. All. Dal Canto