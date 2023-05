Calcio serie B, Perugia - Cagliari: la diretta della partita

Tutto in una notte. Stavolta davvero non può che essere così: il Perugia, scavalcato dal Brescia dopo un pareggio a Ferrara che grida vendetta, dovrà gettare il cuore oltre l'ostacolo. Contro il Cagliari, quantomeno per porre i presupposti per sperare nella salvezza, non potrà fare altro che vincere. I sardi non verranno però al Curi in gita: l'obbiettivo quarto posto, che consentirebbe loro di accedere direttamente alle semifinali dei playoff, è ancora perseguibile e non si vuole anche in questo caso lasciare nulla di intentato. Morale della favola si prevede un anticipo di fuoco, aperto ai tre risultati.

Fabrizio Castori dovrà rinunciare a tre giocatori, come Cristian Dell'Orco, Stipe Vulikic e Giuseppe Di Serio, quest'ultimo squalfiicato e senza dubbio un'assenza pesante; ci sarà Leonardo Capezzi e soprattutto Marco Olivieri, chiamato a caricarsi sulle spalle un attacco che fatica a trovare la via del gol.

Alla vigilia Claudio Ranieri, tecnico rossoblù tornato su questa panchina dopo oltre un trentennio, ha mostrato molto rispetto per l'avversario ed è conscio delle insidie che la partita presenterà. Non mancano le assenze: gli squalificati Marko Rog ed Alberto Dossena, e gli infortunati Elio Capradossi e Filippo Falco. Presente, ma non al meglio, Leonardo Pavoletti.

Seguite la diretta dell'incontro su Perugia Today a partire dalle 20:30.