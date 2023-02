Calcio serie B, Perugia - Brescia: la diretta della partita

49' mai abbassare la guardia: Rodriguez va via ad Angella sulla sinistra, mette teso al centro dove non ci sono compagni; l'azione termina con un tiro di Bjorkengren dal limite centrale

concessi 6' di recupero, forse troppi

44' ammonito Rosi per fallo su Ndoj

39' il Perugia passa in vantaggio: Santoro penetra in area e con un destro chirurgico batte Andrenacci

37' Santoro arma il destro, Andrenacci si oppone ancora

33' punizione di Lisi, stacco di Angella, Andrenacci si accartoccia e blocca

30' iniziano a fioccare le occasioni: Di Carmine fa da sponda a Lisi la cui battuta di prima intenzione termina a lato di un soffio

25' Curado non ce la fa ed è costretto al cambio: gli subentra Angella

20' Lisi carica il destro da distanza siderale, Andrenacci devia sul palo

19' Bianchi scatta in posizione ritenuta regolare, Gori blocca il suo diagonale

18' ammonito Santoro per gioco scorretto: diffidato salterà il prossimo incontro

16' il Brescia rimane in dieci: Karacic stende Lisi sulla sinistra e si vede recapitare il secondo giallo

12' Sgarbi recupera palla sulla sinistra e crossa prontamente per Di Serio il cui colpo di testa termina a lato di un soffio

7' prima palla gol nitida per il Brescia: Rodriguez, ben imbeccato da un compagno, si trova tutto solo davanti a Gori, Casasola lo rimonta in extremis e si rifugia in angolo

5' subito il primo giallo della gara, all'indirizzo di Karacic, reo di aver trattenuto per la maglia Santoro

Partiti

PERUGIA (3-4-1-2): Gori; Rosi, Sgarbi, Curado; Casasola, Iannoni, Santoro, Lisi; Kouan; Di Serio, Di Carmine. A disp.: Furlan, Abibi, Angella, Vulikic, Bartolomei, Capezzi, Luperini, Paz, Cancellieri, Matos, Ekong. All. Castori

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci; Karacic, Coeff, Adorni, Huard; Bjorkengren, Bisoli, Ndoj; Listkowski, Bianchi; Rodriguez. A disp.: Lezzerini, Van de Looi, Galazzi, Ayè, Jallow, Niemeijer, Labojko, Olzer, Pace, Scavone. All. Clotet

LE FORMAZIONI UFFICIALI - Castori non cambia spartito rispetto a Bari: Rosi ce la fa e sostituisce in difesa lo squalificato Dell'Orco. A centrocampo confermato Iannoni, sulla trequarti la spunta Kouan che gioca dietro Di Serio e Di Carmine. Clotet, in piena emergenza difensiva (Coeff e Adorni sono i centrali al posto degli squalificati Mangraviti e Papetti), punta sulle doti offensive di Listkowski e Bianchi che giocano alle spalle di Rodriguez.

Quando una squadra è in salute è obbligatorio non fermarsi. È questo in estrema sintesi il concetto che accompagna Perugia - Brescia, delicatissimo scontro salvezza (chi lo avrebbe mai detto soltanto un girone fa?): i biancorossi, che ospitano il confronto, desiderosi di uscire finalmente dalla zona rossa, e i biancoazzurri, che vogliono dare segni di vita dopo un periodo di crisi piuttosto prolungato, che è costato due cambi di allenatore. Attualmente, visto lo stato di salute opposto di entrambe, il pronostico dice Grifo viste anche le assenze a cui devono far fronte le Rondinelle (Mangraviti, Papetti e Cistana tanto per fare qualche nome), ma il pericolo maggiore è pensare che tutto possa essere facile. Questo non dovrà assolutamente accadere, con la concentrazione e la determinazione che devono essere presenti sin da subito.

Si giocherà ancora una volta a Curi "dimezzato" vista l'inagibilità ancora a lungo termine della gradinata, ma di certo il pubblico si farà sentire. Ai giocatori il compito di non tradire le legittime attese. Seguite il match in diretta su Perugia Today a partire dalle 14.