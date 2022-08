Calcio serie B, Perugia - Bari: la diretta della partita

Otto giorni il pareggio contro il Parma il Perugia si appresta a tornare a giocare, ancora davanti al pubblico di casa. Avversario il Bari, che come i Grifoni, pur vantando un punto in più rispetto a questi ultimi, è alla ricerca del primo acuto in questo campionato. La curiosità riguarda diversi aspetti: il primo riguarda il terreno di gioco, rizollato in alcune parti durante la settimana (si è lavorato anche di notte), dopo lo stato abbastanza contraddittorio evidenziato nel match precedente; il secondo, quello fondamentale, il modo in cui gli uomini di Fabrizio Castori interpreteranno la gara dopo questa settimana di lavoro.

Il tecnico di San Severino dal canto suo non sa ancora se potrà disporre a pieno regime di Melchiorri, reduce da una settimana un po' complicata dato il leggero infortunio rimediato nei giorni scorsi. Si va verso la partenza dalla panchina, ma non sono escluse sorprese. Per il resto non si attendono novità rispetto ad otto giorni fa. Sull'altro fronte Mignani è sul punto di lanciare al centro della difesa lo sloveno Zuzek, recuperato, e piazzare Botta (ex Chievo ed Inter) dietro Cheddira ed Antenucci, un tandem che potrebbe fare molto male se lasciato operare senza le giuste contromisure.

Si gioca alle ore 20:45 davanti a circa 5000 spettatori. Almeno mille di questi saranno baresi. Seguite la diretta, a partire da questo orario, su Perugia Today.