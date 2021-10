Il Perugia festeggia una delle sue 'leggende': "Buon compleanno al nostro Renzo Luchini"

Non c'è Perugia senza Renzo Luchini. È così ormai da 55 anni, da quel 1966 in cui iniziò la sua avventura in biancorosso da massaggiatore del Grifo guidato allora da Zeffiro Furiassi.

Ecco così che oggi non potevano mancare gli auguri da parte della società a una delle sue 'leggende', che con il club a vinto 12 campionati (ultimo quello di Lega Pro lo scorsa stagione), 1 Coppa Intertoto (26 agosto 2003, Wolfsburg-Perugia 0-2), 1 Supercoppa di Lega (15 maggio 2014) e oggi ha compiuto 76 anni. "Buon compleanno al nostro Renzo Luchini che compie oggi 76 anni! A lui - si legge sul sito ufficiale del Perugia - vanno i migliori auguri da parte di tutta la società!".