Perugia, in attesa del verdetto dell'Agenzia delle Entrate il primo passo è l'iscrizione

In attesa del verdetto dell'Agenzia delle Entrate, che deciderà presumibilmente entro la fine del mese sull'accordo circa la ristrutturazione del debito contratto durante il Covid, c'è una data da cerchiare in rosso che è quella del prossimo 4 giugno.

Quel giorno scadrà il termine per la presentazione della domanda di iscrizione al prossimo campionato di serie C per tutte le squadre che non sono impegnate nella finale dei playoff (in caso contrario ci sarà tempo fino all'11).

La documentazione comprende una tassa da 60 mila euro e una fidejussione da 350 mila e non sembrano esserci problemi in merito. Lo stesso dicasi per la questione relativa alla situazione relativa al Curi, dato che la categoria di appartenenza non cambierà.

Il primo passo verso un 2024/25 che si preannucia - a meno di svolte sul piano societario - molto complesso sta per essere compiuto: ancora pochi giorni e qualcosa di più si saprà in merito.

Sarà un mercato all'insegna della sostenibilità

Mentre ancora tutto tace sul fronte dell'eventuale prosecuzione del dialogo tra Santopadre e Sciurpa si iniziano a delineare le strategie di mercato che dovranno giocoforza essere attuate nel corso della prossima estate. Soprattutto qualora l'attuale proprietà dovesse restare al timone.

In pochi sanno che questa operazione condotta con l'Agenzia delle Entrate comporterà l'obbligo di una campagna acquisti condizionata, ovvero che le uscite devono essere pari alle entrate. Questo tuttavia non dovrebbe cogliere eccessivamente impreparato il club biancorosso, che recentemente ha sempre operato in questo modo.

In parole povere bisognerà liberarsi di tutti gli ingaggi pesanti (o quantomeno ridimensionarli) e valorizzare dei giovani interessanti. A tal proposito il ds Jacopo Giugliarelli è a Firenze a seguire le fasi finali del campionato Primavera 1. E chissà che qualcosa di buono non possa effettivamente saltar fuori...