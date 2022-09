Calcio serie B, Perugia - Ascoli: la diretta della partita

17' dopo aver ignorato due gialli netti all'indirizzo dei giocatori dell'Ascoli l'arbitro ammonisce Piccinini per un fallo di Luperini su Gondo. Pubblico inferocito

14' centro di Casasola controllato a fatica dalla difesa ascolana, che in qualche modo riesce a cavarsela

13' prova un pallonetto abbastanza pretenzioso Falasco, con palla che si alza abbondantemente sopra la traversa

11' Bidaoui va al tiro dopo un'azione personale, Gori non si fa sorprendere

7' buona chance per Di Carmine, che indugia troppo sulla conclusione e favorisce il recupero della difesa ospite che può liberare in corner

3' Strizzolo riceve palla da Di Carmine e calcia, palla sull'esterno della rete

Partiti

PERUGIA (3-5-2): Gori; Sgarbi, Curado, Dell’Orco; Casasola, Bartolomei, Luperini, Paz; Santoro; Strizzolo, Di Carmine. A disp.: Furlan, Rosi, Righetti, Vulikic, Angella, Vulic, Iannoni, Kouan, Olivieri, Di Serio, Melchiorri. All. Castori

ASCOLI (4-3-3): Baumann; Donati, Botteghin, Bellusci, Falasco; Collocolo, Buchel, Eramo; Falzerano, Gondo, Bidaoui. A disp.: Guarna, Bolletta, Giordano, Quaranta, Salvi, Adjapong, Fontana, Giovane, Lungoyi, Dionisi, Pedro Mendes. All.: Savini (Bucchi squalificato)

LE FORMAZIONI UFFICIALI - Alcune novità previste altre meno nell'undici di partenza dei biancorossi. In difesa Dell'Orco riprende il posto da titolare a scapito di Angella, mentre a centrocampo Kouan è ancora fuori, sostituito da Santoro, con la conferma a sinistra di Paz. Davanti a far coppia con Di Carmine c'è Strizzolo. Nell'Ascoli debutta Baumann tra i pali mentre Caligara è rimpiazzato da Eramo. Titolare anche l'ex Falzerano nel tridente con Gondo e Bidaoui.

Un quasi derby per la rinascita. E ciò che attende il Perugia, che questo pomeriggio alle ore 16:15 sarà di scena al Curi per il match contro l'Ascoli dell'ex Christian Bucchi, desideroso di confermare quanto di buono fatto in questo inizio di campionato. Per i biancorossi, che devono lasciare questa scomoda posizione di classifica (ultimi insieme al Pisa), sarà una sorta di spartiacque: vincendo Fabrizio Castori salverebbe la panchina, altrimenti la società potrebbe optare per altri profili. I bianconeri invece arrivano in Umbria sulle ali dell'entusiasmo e saranno accompagnati da oltre mille tifosi, che già nei primi giorni della settimana hanno esaurito i biglietti per il settore ospiti: un motivo in più per considerare questa partita come una vera battaglia, ovviamente sportiva. Perugia Today seguirà tutto in diretta minuto per minuto, naturalmente a partire dalle ore 16:15.