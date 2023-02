Calcio serie B, il Perugia è finalmente al completo. La situazione a due giorni dal Brescia

Finalmente il Perugia ha la sua versione definitiva. Anche sul terreno di gioco. Ne è la prova tangibile il fatto che stamattina, in occasione dell'allenamento di antivigilia di Perugia - Brescia, l'ultimo arrivato del mercato di gennaio, il laterale sinistro Damiano Cancellieri, ha avuto la prima presa di contatto con la nuova realtà, ben diversa ovviamente da quella precedente (proviene dal Monterosi Tuscia, serie C). Ci sarà tempo e modo per scoprirne le qualità, ma di certo si può dire che, come tutti gli altri, sia un giocatore funzionale al credo di Fabrizio Castori, che oramai conoscono tutti. Questo non può fare altro che infondere fiducia soprattutto in vista delle partita con le Rondinelle, assolutamente da non sbagliare.

RIENTRI IMPORTANTI - La seduta di oggi, non accessibile al pubblico, ha evidenziato il ritorno in gruppo, dopo un paio di giorni a parte, di Aleandro Rosi e Yeferson Paz. In particolare quello del primo riveste grande importanza in quanto chiamato molto probabilmente a sostituire Cristian Dell'Orco, che non potrà giocare in quanto squalificato (in alternativa è pronto Gabriele Angella). Si avvicina all'uscita dal tunnel anche Aljaz Struna, che in parte ha lavorato con i compagni: in questo caso si continuerà a seguire la strada della prudenza. Out Marco Olivieri, ai box per le prossime due partite.

DUBBI SOLO SULLA TREQUARTI - La formazione dovrebbe vedere poche modifiche rispetto al blitz del San Nicola. In difesa Rosi, Sgarbi e Curado, dando per scontata la disponibilità dell'ex romanista, comporranno il trio difensivo; a centrocampo, certo l'impiego di Casasola e Lisi sugli esterni, ci sarà il ritorno di Bartolomei al centro con Santoro al suo fianco; sulla trequarti solito ballottaggio Luperini - Kouan (favorito il primo) con la coppia d'attacco formata probabilmente da Di Carmine e Di Serio.

DESIGNAZIONE - A dirigere l'incontro è stato chiamato il signor Paolo Valeri della sezione di Roma 2 e sarà coadiuvato dagli assistenti Pietro Dei Giudici di Latina e Marco D’Ascanio di Ancona. Quarto ufficiale sarà Fabio Rosario Luongo della sezione di Napoli. Al VAR Aleandro Di Paolo di Avezzano, AVAR Francesco Meraviglia di Pistoia.