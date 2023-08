Calcio, Perugia - ACF Foligno: la diretta della partita

Neanche il tempo di far ritorno in città che il Perugia è chiamato a disputare un altro test amichevole. Avversario di turno questa volta è l'ACF Foligno (l'ex C4 per la precisione), formazione che disputerà il prossimo campionato di Eccellenza. La partita, che si giocherà al Centro Sportivo Paolo Rossi, potrebbe essere l'occasione sia per osservare alcuni giocatori che sono stati impiegati con minutaggio minore a Pieve Di Santo Stefano che per vedere all'opera l'ultimo arrivato, Francesco Mezzoni, prelevato in prestito dal Napoli. Calcio di inizio alle ore 17 con ingresso libero. Perugia Today garantirà la diretta in tempo reale dell'incontro.