Perugia, l'accordo con l'Agenzia delle Entrate è realtà. Gli scenari

Manca ancora l'ufficialità, ma si può dire che il grosso sia fatto. L'accordo con l'Agenzia delle Entrate per la ristrutturazione del debito contratto dal Perugia durante la pandemia di Covid 19 è stato trovato. In parole povere si passa dai 6 milioni di euro agli 1,5 milioni rateizzabili in 10 anni.

Morale della favola tutto questo si traduce in un'ossigeno per le casse societarie, che ora potrebbero scoraggiare molto di meno eventuali compratori.

Non resta dunque che attendere il deposito della documentazione ufficiale con relativa firma: in tanti sperano che questo passo operato da Massimiliano Santopadre possa significare una svolta sul piano societario.

Ma vediamo i due scenari che si possono prefugurare nelle prossime settimane:

Cessione del club

Lo scenario A è ovviamente quello del cambio di proprietà. Lo scorso 25 aprile c'è stata la prima presa di contatto tra Santopadre e Sciurpa che poi non ha avuto seguito, almeno sembra.

E' auspicabile che le due parti, come divulgato al termine di quell'incontro, tornino a parlarsi e sarà compito dell'eventuale nuova società poi stilare il nuovo progetto sportivo.

E in caso di permanenza di Santopadre...

L'attuale presidente potrebbe anche decidere di tenere la società qualora ritenesse che le condizioni per la vendita non si dovessero manifestare. E qui il quadro sarebbe più chiaro: si andrebbe verso la conferma di Giugliarelli come ds e Formisano come allenatore e taglio considerevole del monte ingaggi, con i big messi sul mercato (anche qui il condizionale è d'obbligo perchè il club potrebbe avere un margine di manovra più ampio qualora tutto fosse confermato). Si punterà in particolar modo sulla valorizzazione dei giovani. La partita però, in entrambi i casi, è tutta da giocare.