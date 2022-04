Crotone - Perugia 1-1. Maric pareggia dal dischetto

61' colpo di testa di Golemic centrale

60' ammonito Falzerano per gioco scorretto

58' il Crotone inserisce Sala al posto di Schnegg

57' il Perugia ha una buona chance su punizione dal limite, ma il tiro di Lisi è telefonato

49' Maric calcia male dal dischetto ma la palla entra: il Crotone pareggia

48' Maric sfugge ad Angella e viene messo giù in area: rigore ed ammonizione per il difensore che non giocherà a Cittadella perché diffidato

47' Marras va sul fondo e mette al centro, Maric non arriva sulla palla

Si riprende con un cambio tra le fila del Crotone: dentro Kargbo al posto di Kone

Non c'è recupero ed il Grifo va a riposo in vantaggio per 1-0. Decide il gol di Olivieri in un contesto prettamente equilibrato in cui entrambe le squadre hanno creato diverse occasioni: per adesso i biancorossi si sono dimostrati più concreti. Nella ripresa, senza strafare, è necessario studiare e trovare il colpo del ko. A più tardi per la cronaca dei secondi 45'

41' traversone basso di Maric, Marras non ci arriva di un soffio

38' ancora Marras sulla sinistra, il suo rasoterra sul secondo palo esce di pochissimo

35' GOL DEL PERUGIA! Iniziativa di Matos sulla sinistra che mette al centro, Olivieri come un rapace prende il tempo alla difesa del Crotone e realizza il gol che porta in vantaggio i biancorossi

34' buona occasione per Carretta che da posizione difficile calcia alto

32' botta di Estevez da circa trenta metri, palla che si alza sopra la traversa

30' ammonito Schnegg per intervento scorretto ai danni di Matos

22' azione di Marras conclusa con un rasoterra respinto a fatica da Chichizola

20' cross di Carretta, Lisi calcia male in caduta, palla verso Festa che subisce fallo da Matos

18' conclusione insidiosa di Awua, Chichizola deve allungarsi e ribattere

16' conclusione di Matos, alta

15' Marras si accentra e calcia alto dal limite

Partiti

Crotone (3-4-2-1): Festa; Canestrelli, Golemic, Nedelcearu; Mogos, Estevez, Awua, Schnegg; Kone, Marras; Maric. All.: Modesto

Perugia (3-4-1-2): Chichizola; Sgarbi, Angella, Dell’Orco; Falzerano, Santoro, Segre, Lisi; Carretta; Matos, Olivieri. All.: Alvini

LE FORMAZIONI UFFICIALI - Alvini recupera in pieno Dell'Orco e lo schiera nei tre di difesa. Centrocampo a quattro con Burrai in panchina, lo rimpiazza Santoro. In attacco turno di riposo per De Luca, al suo posto Olivieri con Matos e Carretta (trequartista), alle sue spalle. Nel Crotone Marras riesce ad avere la meglio nel ballottaggio con Kargbo e Giannotti.

Finalmente si riparte. La lunga sosta, anche se sarà naturalmente il campo ad emettere i giudizi, ha fatto bene al Perugia, che si prepara alla prima delle due trasferte in programma, oggi a Crotone, mercoledì a Cittadella. Il focus ovviamente è sulla partita dello Scida, che si preannuncia molto più insidiosa di quanto non possa dire la classifica. I rossoblù, che aspiravano ad ambizioni maggiori, possono vantare un organico importante e va fatto in modo che non lo facciano capire proprio oggi; i biancorossi invece vogliono riprendere la caccia alla zona playoff e per non rischiare di allontanarsi, vista la vittoria dell'Ascoli contro il Pordenone nei minuti finali, non potrà far altro che vincere. Seguite la diretta a partire dalle 15:30.