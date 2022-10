Calcio serie B, Perugia: gli ultras fanno sentire la loro voce dopo la partita

L'allarme rosso è oramai scattato. Non è servito il cambio di allenatore affinchè il Perugia svoltasse: il Pisa, squadra che fino a ieri non aveva mai vinto e che era ancorata sul fondo della classifica, ha tirato fuori gli artigli e ha violato il Curi giocando in modo determinato e autoritario almento per tre quarti di gara. Questa volta i tifosi non hanno accettato lo spettacolo che i propri beniamini hanno offerto e hanno deciso di far sentire la propria voce chiedendo e ottenendo un confronto con la squadra. I biancorossi ora sono penultimi e nelle prossime settimane non ci sono più prove d'appello.

I GRUPPI SI MUOVONO - Qualcosa di analogo era accaduto già dopo il derby, ma allora si trattava di semplici tifosi di ritorno dal Liberati. Questa volta a dirigersi verso il cancello di ingresso agli spogliatoi c'erano anche i gruppi organizzati, evidentemente preoccupati di quello che sta accadendo. Top secret ovviamente il contenuto dell'incontro: è facile che gli ultras abbiano chiesto, naturalmente con assoluta civiltà, maggior impegno e attaccamento ai colori sociali già in vista della trasferta di Como di domenica prossima contro un'altra squadra piuttosto in panne e relegata all'ultimo posto malgrado i cospicui investimenti operati.

COSA PREOCCUPA - Non è bastato come detto il cambio tecnico, così come le due settimane di lavoro da impegni agonistici. A far veramente paura sono l'assenza di mordente e di compattezza tra i reparti, difetti che già si erano riscontrati nella gestione precedente. Il primo tempo è stato il peggiore della stagione, nella ripresa le cose sono andate leggermente meglio ma dopo il pareggio sono venuti fuori i conclamati limiti caratteriali; pertanto gli episodi sfavorevoli che anche ieri si sono manifestati possono essere soltanto un'attenuante parziale. Non si può regalare un tempo all'avversario e di questo Baldini ma soprattutto i giocatori dovranno prenderne coscienza: al Sinigaglia sarà vietato sbagliare.

DOMANI SI RIPARTE - Il Perugia oggi è a riposo e domani riprenderà gli allenamenti in vista della trasferta in riva al Lario. C'è da vendicare la scoppola subita lo scorso anno ma soprattutto invertire un trend che sta scontentando un po' tutti. L'appuntamento è alle ore 15 al Paolo Rossi.