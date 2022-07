Calcio serie B, prosegue il lavoro del Perugia al Paolo Rossi. Il 17 test con il Napoli

Il clima a Pian Di Massiano inizia a rinfrescare, ma il Perugia al contrario continua ad intensificare i ritmi in quello che è trascorso come il terzo giorno di preparazione. Anche oggi il gruppo biancorosso ha svolto una doppia seduta di allenamento con Fabrizio Castori ed il suo staff intento ad iniziare a trasmettere con la massima celerità possibile i propri concetti di gioco, vale a dire possesso palla ridotto al minimo indispensabile, verticalizzazioni veloci e attacco più deciso alla porta avversaria

Diversi gli assenti anche oggi: Gianluca Di Chiara, Aleandro Rosi e Ryder Matos, che però è rientrato dal Brasile e dovrebbe essere a disposizione del tecnico marchigiano già a partire da domani. E' ancora convalescente Simone Santoro, reduce dall'intervento all'ernia inguinale subito prima del raduno, che però sarò pronto per l'inizio della stagione.

Analogo programma è previsto per domani: i biancorossi scenderanno in campo domani mattina alle ore 9:30 ed il pomeriggio alle 18. In occasione della giornata di venerdì, quella che precederà la partenza per il ritiro, Castori potrebbe decidere di far lavorare i suoi giocatori soltanto al mattino. Il tutto ovviamente è da confermare.

PREVISTO UN TEST DI LUSSO - E' stato definito il quadro dei match amichevoli che il Perugia disputerà durante la sua permanenza a Pieve di Cadore.

Si comincia domenica 10 luglio alle 18 contro i dilettanti dell'Asd Sottocastello presso lo stadio comunale della località che ospiterà la preparazione dei biancorossi; si replica giovedì 14 sempre a Pieve di Cadore contro il Real Vicenza (ore 17:30), mentre la chiusura è con il botto: domenica 17 alle ore 18 i Grifoni affronteranno a Dimaro il Napoli di Luciano Spalletti, a lungo in lotta per lo scudetto nella passata stagione e poi finito terzo a seguito di un vistoso calo subito nelle battute finali.

Il presidente dell'Asd Sottocastello Giuseppe “Bepo” Da Col ha così parlato al sito ufficiale del Perugia Calcio: "Sono davvero orgoglioso che la nostra società possa incontrare il Perugia Calcio. Dopo l’esperienza con il Chievo Verona dello scorso anno siamo entusiasti di giocare questa partita e vogliamo ringraziare caldamente tutta la società del Perugia Calcio per l’occasione. Pieve di Cadore è pronta ad accogliere il Perugia e tutti i suoi tifosi".