Calcio serie C, le intemperanze del pubblico costano al Perugia duemila euro

Sono arrivate le sentenze del giudice sportivo a causa di alcuni fatti avvenuti domenica scorsa al Curi nel corso di Perugia - Pescara.

Le intemperanze della curva nord, rea di aver lanciato in campo fumogeni e petardi all’11’ e al 28′ del primo tempo, determinando nel primo caso anche la sospensione della partita per 3 minuti, sono costate alla società biancorossa duemila euro di multa.

Il Pescara invece è stato multato di mille euro per lancio di fumogeni e petardi dal settore ospiti nel primo e nel secondo tempo.

Non ci sono giocatori squalfiicati da ambo le parti.

La nota ufficiale

"AMMENDA € 2.000,00

PERUGIA

per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:

1. nell’aver lanciato, all’11°minuto del primo tempo, nove fumogeni sul terreno di gioco, quattro fumogeni nel recinto di gioco e due petardi di elevata potenza di cui uno sul terreno di gioco e uno nel recinto di gioco, determinando, con tale condotta, la sospensione della gara da parte dell’Arbitro all’ 11° minuto del primo tempo per tre minuti, per ripristinare condizioni idonee alla ripresa del gioco;

2. nell’aver lanciato, al 28° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco causando ritardo nella ripresa del gioco per qualche secondo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (ulteriori rispetto ai ritardi nella ripresa del gioco) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 12/28

1. al 43° minuto del primo tempo, un petardo nel recinto di gioco e al 44° minuto del primo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco;

2. fra il 15° e il 17°minuto del secondo tempo tre fumogeni sul terreno di gioco;

3. nel corso della gara sei fumogeni sul recinto di gioco.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.)".