Calciomercato serie C, è ufficiale: Yeferson Paz torna al Perugia

Il Perugia, in vista del match con il Pescara, può contare su una nuova risorsa. Dopo le 27 presenze totali della scorsa stagione (26 in campionato e 1 in Coppa Italia) torna in biancorosso Yeferson Paz, che si alternerà sulla corsia di destra con Mezzoni.

Il terzino, che già da due giorni si stava allenando con la squadra in attesa del nulla osta per l'ufficializzazione, arrivato nella mattinata odierna, giunge nuovamente in prestito dal club neroverde e sarà dunque a disposizione del tecnico Baldini per la partita di domenica contro la squadra di Zeman.

La nota ufficiale

"AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal U.S Sassuolo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Yeferson Paz.

L’esterno, classe 2002, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024.

Il giocatore colombiano quindi torna in biancorosso dopo l’esperienza dello scorso anno dove ha totalizzato 27 presenze fra campionato e coppa.

Bentornato al Perugia Yeferson!".