Calcio serie B, Parma - Perugia: la diretta della partita

Seconda partita del 2023 e Perugia ancora protagonista di sabato alle due del pomeriggio: questa volta l’ostacolo si chiama Parma, una squadra che malgrado il suo ruolo di favorita appare in difficoltà, con soltanto una vittoria ottenuta nelle ultime sette partite disputate. I biancorossi dal canto loro non possono permettersi di tenere un atteggiamento timoroso vista la classifica ancora precaria. Il Tardini è un campo favorevole, dato che da circa vent’anni non si registra una sconfitta e, cabala a parte, c’è la fondata speranza che gli uomini di Castori continuino sulla strada intrapresa mostrando intensità, organizzazione e coraggio. Seguite la partita in diretta minuto per minuto a partire appunto dalle 14.