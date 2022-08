Calcio serie B, Palermo - Perugia: la diretta della partita

Il Perugia ha ancora le sembianze di un cantiere aperto, ma è pronto a ripartire. Prenderà avvio l'ottavo campionato di B dell'era Santopadre ma il battesimo non si preannuncia di quelli facili: ad attendere i biancorossi sarà, in un Barbera che si preannuncia abbastanza gremito (previsti almeno 15 mila spettatori), un Palermo anch'esso ancora in cerca di identità dopo il repentino cambio di allenatore (da Silvio Baldini ad Eugenio Corini) ma che ha l'entusiasmo dalla sua dopo aver vinto i playoff circa due mesi fa. Fabrizio Castori dal canto suo può essere fiducioso: la sua squadra, benchè necessiti di rinforzi, ha già un'identità e lo ha dimostrato a Cagliari, dove se qualcuno non si fosse messo di traverso avrebbe potuto fare l'impresa. Risultato a parte gli spunti positivi ci sono e da quelli bisogna necessariamente ripartire. Seguite la partita in diretta a partire dalle ore 20:45.