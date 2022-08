Palermo - Perugia, le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Domani è 13 agosto e riparte il campionato di serie B (un'antipasto a dir la verità si avrà questa sera con l'anticipo tra Parma e Bari). Per il Perugia non un avvio agevole: il calendario gli riserva la trasferta di Palermo in un ambiente che si preannuncia molto caldo. Si affrontano due squadre dalle molteplici motivazioni: da una parte i rosanero, desiderosi di ben figurare dopo aver riconquistato la B tre anni dopo il fallimento agli spareggi; dall'altra i biancorossi, attesi ad una difficile conferma dopo l'ottima stagione passata.

Ma vediamo come le due squadre si avvicinano all'appuntamento.

QUI PALERMO - Eugenio Corini, che nei giorni scorsi ha tentato di stemperare la tensione, dovrà fare i conti con delle indisponibilità: non saranno del match Accardi, Luperini (che la prossima settimana potrebbe diventare un giocatore proprio del Perugia) e Devetak, quest'ultimo alle prese con una distrazione muscolare. Sono recuperati invece Lancini e Valente. Capitan De Rose è in uscita (andrà al Cesena).

Il mister di Bagnolo Mella dovrebbe optare per il 4-2-3-1 così disposto: Pigliacelli in porta; Buttaro, Nedelcearu, Marconi e Sala in difesa; Damiani e Broh mediani; sulla trequarti Stoppa (o Floriano), Soleri, Elia (o Valente); davanti Brunori come unica punta.

QUI PERUGIA - Tre gli esclusi dalla lista dei convocati: Rosi, Matos e Santoro, mentre, come nelle previsioni, recuperano Angella e Olivieri. Presente anche il nuovo portiere Furlan

Castori non si discosterà dal 3-5-2: Gori in porta; Sgarbi, Curado e Dell'Orco in difesa; Casasola, Iannoni, Vulic, Kouan e Lisi a centrocampo; Melchiorri e Olivieri (favorito su Di Serio) in attacco.

DOVE SEGUIRE LA SFIDA IN DIRETTA - Palermo - Perugia sarà sarà trasmessa su Sky Sport sul canale 253, mentre la diretta gol di Serie B sarà visibile sul canale 252. In alternativa sarà possibile seguirla su DAZN e Helbiz LIVE.