Calcio, Serie C Girone B Femminile: solo un punto per l'Orvieto

Si può considerare comunque un buon punto quello ottenuto dall'Orvieto nella partita casalinga contro il Centro Storico Lebowski, anche se un po' di amaro in bocca resta: le ragazze di Mister Riccardo Pettinelli avevano l'opportunità di staccare di tre lunghezze il penultimo posto in classifica, ma la partita con le toscane finisce in parità e la squadra di casa allunga di un solo punto la distanza dal quindicesimo posto che vuol dire retrocessione diretta in Eccellenza.

Questi i risultati:

Rinascita Doccia - Meran Women 1 - 4 (giocata il 5 marzo);

Venezia - Vicenza 2 - 3 (giocata il 15 marzo);

Orvieto - CS Lebowski 1 - 1;

Padova - Triestina 1 - 1;

Sambenedettese - Portogruaro 0 - 2;

Villorba - Venezia Calcio 1985 0 - 3;

Lumezzane - Jesina 1 - 1;

Riccione - Bologna (si gioca il 5 aprile).