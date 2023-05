Calcio serie B, Perugia: stop di un turno per Olivieri

Mentre la squadra continua ad allenarsi in maniera blindatissima (da due giorni il confermato Castori la sta facendo allenare al Curi con porte che più chiuse di così non si può) le attenzioni sono rivolte alle decisioni del giudice sportivo diramate in data odierna. Il conto è piuttosto salato, come si può vedere in seguito.

Partiamo con l'attaccante Marco Olivieri, che essendo in regime di diffida è stato fermato per un turno a causa dell'ammonizione rimediata nel corso del nefasto match contro il Cagliari. Il provvedimento, si legge nella nota sul sito della Lega di B, è scattato "per comportamento non regolamentare in campo (quinta sanzione)". Una sorta di beffa per il giocatore di Fermo, che appena rientrato da un lungo infortunio sarà nuovamente costretto ai box e a non scendere in campo nella delicata trasferta di Venezia.

Le intemperanze dei tifosi della Nord inoltre sono costate alla società ben 7000 euro di multa "per avere suoi sostenitori, al 36° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo ed alcuni fumogeni che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per circa tre minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".